"Тоттенхэм" нацелился на нападающего "Барселоны" - источник

Нападающий "Барселоны" Ферран Торрес попал в сферу интересов "Тоттенхэма".

Фото: Getty Images

Как пишет Sport.es, "шпоры" уже запросили информацию о возможности трансфера Торреса. Ранее английский клуб не сумел договориться о переходе Жуниора Крупи из "Борнмута", а также отказался от идеи подписания Виктора Осимхена из-за высоких финансовых запросов форварда.



При этом интерес к Торресу проявляет не только "Тоттенхэм". Сообщается, что в услугах нападающего заинтересован и "ПСЖ", где его хотел бы видеть главный тренер Луис Энрике. "Барселона", в свою очередь, рассчитывает получить за футболиста более 50 миллионов евро.

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Тоттенхэм