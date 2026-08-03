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"Тоттенхэм" нацелился на нападающего "Барселоны" - источник

Нападающий "Барселоны" Ферран Торрес попал в сферу интересов "Тоттенхэма".
Фото: Getty Images
Как пишет Sport.es, "шпоры" уже запросили информацию о возможности трансфера Торреса. Ранее английский клуб не сумел договориться о переходе Жуниора Крупи из "Борнмута", а также отказался от идеи подписания Виктора Осимхена из-за высоких финансовых запросов форварда.

При этом интерес к Торресу проявляет не только "Тоттенхэм". Сообщается, что в услугах нападающего заинтересован и "ПСЖ", где его хотел бы видеть главный тренер Луис Энрике. "Барселона", в свою очередь, рассчитывает получить за футболиста более 50 миллионов евро.

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