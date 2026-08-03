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ЦСКА отказался отпускать Данилова в клуб Лиги 1 - источник

Центральный защитник ЦСКА Кирилл Данилов привлек внимание французского "Марселя".
Фото: ПФК ЦСКА
Как сообщает журналист Анар Ибрагимов, клуб Лиги 1 следил за 18-летним футболистом, однако трансфер не получил развития.

По информации источника, спортивный департамент "Марселя" рассматривал кандидатуру молодого защитника, но до официального предложения армейцам дело так и не дошло. При этом ЦСКА не планирует расставаться с одним из самых перспективных игроков команды.

В нынешнем сезоне Данилов принял участие в двух матчах РПЛ.

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