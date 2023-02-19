- Одним могу такое объяснить: мыслями многие игроки были уже дома. Их привезли на стадион, надо играть матч, а они думают, как бы сесть в самолет и прилететь домой. Полное разочарование. И очень много вопросов по игре. По большому счету, "Зенит" должен быть готов к возобновлению сезона. Но мы увидели, что он не готов, - передает слова Стрепетова "РБ Спорт".
17 февраля петербургский "Зенит" провел выездной контрольный матч в иранском Исфахане против местного "Сепахана", встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Оба гола сине-бело-голубые пропустили после розыгрыша иранскими футболистами стандартных положений.
25 февраля "Зенит" сыграет выездной матч первого этапа 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России против ульяновской "Волги". В турнирной таблице Российской премьер-лиги петербуржцы идут на первом месте с 42 очками после 17 матчей, отрыв от ближайших преследователей "Спартака" и "Ростова" составляет 6 и 7 очков соответственно.
Стрепетов: мы увидели, что "Зенит" не готов к возобновлению сезона. Полное разочарование и много вопросов по игре
Экс-футболист и тренер "Зенита" Алексей Стрепетов прокомментировал поражение сине-бело-голубых в товарищеском матче с иранским "Сепаханом" (0:2).
Фото: ФК "Зенит"