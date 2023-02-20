"В том, что с Акинфеевым невозможно конкурировать, надо искать свои плюсы. Если сейчас играет Игорь, я должен делать все возможное, чтобы команда выиграла. Для этого моя задача - хорошо размять Игоря, помогать на тренировках... Что касается разговоров о завершении карьеры Игоря, его давно гонят на пенсию, но он до сих пор играет и доказывает, что он лучший в России", - цитирует Торопа "РБ Спорт".
36-летний Игорь Акинфеев выступает за ЦСКА с начала своей карьеры в 2003 году и является действующим капитаном "армейцев". В этом сезоне российский вратарь провел за ЦСКА 18 матчей во всех турнирах, пропустил 19 мячей, однако в пяти из них отстоял на ноль. В составе столичного коллектива он становился шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России и семикратным обладателем Суперкубка России. Помимо этого Акинфеев выигрывал Кубок УЕФА в сезоне 2004/05.
Голкипер ЦСКА Тороп: Акинфеева давно гонят на пенсию, но он доказывает, что он лучший в России
19-летний вратарь ЦСКА Владислав Тороп признался, что с Игорем Акинфеевым невозможно конкурировать за первый номер в клубе.
Фото: ПФК ЦСКА