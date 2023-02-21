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Президент "Урала" - об аренде Гаджимурадова в "Динамо" Мх: чего сидеть на лавке? Парню играть надо, пусть доказывает

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Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал уход в аренду в махачкалинское "Динамо" полузащитника Рамазана Гаджимурадова.
Фото: ФК "Урал"
- У нас с Гаджимурадовым долгосрочный контракт, так что посмотрим, парню играть надо! Пусть доказывает, мы будем за ним смотреть. Если наберет форму и тренерский штаб решит, что он готов выступать в нашей команде, то, конечно, мы его оставим. А чего ему сидеть на лавке? Тут он будет играть и постоянно получать игровую практику, - передает слова Иванова Matchtv.ru.

Ранее официальный телеграм-канал екатеринбургского "Урала" объявил об уходе в аренду в выступающее в Первой лиге "Динамо" (Махачкала) 25-летнего правого вингера Рамазана Гаджимурадова. В осенней части текущего сезона на счету Гаджимурадова 13 матчей за "шмелей" во всех турнирах, из них 10 в Российской премьер-лиге, и 1 результативный пас в Кубке России. После 20 октября 2022 года, когда футболист был удален в кубковой встрече за две желтых карточки в добавленное время, он больше не выходил на поле в официальных матчах.

"Урал" объявил об аренде Гаджимурадова в махачкалинское "Динамо"


Урал Динамо Мх Гаджимурадов Иванов Г Российские трансферы
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