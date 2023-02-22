– Сложно давать оценку его работе. Но в том, что команда находится на последнем месте, в меньшей степени вина Геркуса – это больше недоработки тренеров, спортивного блока. Что касается его ухода, это было ожидаемо. Для "Торпедо" Геркус – чужой человек. Хоть и говорят, что хороший специалист нигде не пропадет, но практика показывает, что не всегда так получается, – приводит слова Тукманова "Матч ТВ".
22 февраля пресс-служба столичного "Торпедо" объявила о том, что действующий руководитель клуба Илья Геркус с 1 марта сложит свои полномочия. 50-летний менеджер работал в должности с 18 августа. Пост президента черно-белых займет Ярослав Савин.
"Торпедо" – безоговорочный аутсайдер чемпионата России. Команда Андрея Талалаева занимает нижнюю строчку в таблице РПЛ, набрав в 17-ти турах всего шесть очков и одержав всего одну победу.
Тукманов – об уходе Геркуса: это было ожидаемо. Для "Торпедо" Геркус – чужой человек
Экс-президент "Торпедо" Александр Тукманов отреагировал на информацию о том, что Илья Геркус с 1 марта сложит оставит должность президента черно-белых.
Фото: ФК "Торпедо"