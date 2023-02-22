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Роша: Акинфеев - шикарный вратарь с огромным послужным списком. Он писал историю ЦСКА

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Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался по поводу голкипера команды Игоря Акинфеева.
Фото: "СЭ"
- Это шикарный кипер с огромным послужным списком. Он писал историю ЦСКА. Помощь Игоря неоценима. Опыт, знание игры, ее ведение, подстраховка — все это и защиту успокаивает, и всю команду тянет вперед. Фундаментальная единица Акинфеева, - приводит мнение Роши Sport24.

Российский голкипер Игорь Акинфеев провел свой дебютный поединок за ЦСКА, воспитанником которого он является, в 2003 году против "Зенита" в Кубке России. В РПЛ Игорь впервые сыграл в мае этого же года против "Крыльев Советов" (2:0) и сразу же сумел отразить 11-метровый. С того момента Акинфеев провел 531 игру в рамках российского первенства, в которых пропустил 433 мяча. Также в активе 240 матчей на ноль. В составе армейского коллектива экс-капитан сборной России завоевывал Кубок УЕФА, 6 раз поднимал над головой чемпионский титул РПЛ и Кубок России. Также в копилке трофеев Акинфеева есть 7 Суперкубков России.


ЦСКА Акинфеев
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