- "Спартак" — это такой же раздражитель как раньше? Уже не такой как раньше, но для меня это все равно остается принципиальным матчем, потому что я все-таки воспитанник "Спартака". Мне нравится играть против них, в особенности против тех ребят, которых я хорошо оттуда знаю, - приводит комментарий Дзюбы Sport24.
Артем Дзюба провел свой дебютный поединок за "Спартак", воспитанником которого является, в 2006 году против "Урала" в рамках Кубка России. В РПЛ россиянин впервые сыграл за столичный коллектив в том же 2006 против "Сатурна" (1:1). Всего за свой родной клуб Артем сыграл в 166 встречах, в которых отметился 38 голами. Зимой 2015 года форвард не смог договориться о новом контракте со "Спартаком" и перебрался в стан принципиального соперника - "Зенит". За 13 матчей против "Спартака" в составе петербуржского клуба Дзюба отметился 7 голами в ворота красно-белых. Всего в РПЛ Артем провел 390 игр. В активе экс-зенитовца 148 голов и 86 результативных передач. Следующий матч против "Спартака" Дзюба проведет уже через неделю, 27 февраля.
Дзюба: "Спартак" - уже не такой раздражитель для меня. Но мне нравится играть против них
Российский нападающий "Локомотива" Артем Дзюба рассказал о своем отношении к противостоянию со "Спартаком".
Фото: ФК "Локомотив"