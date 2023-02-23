- Артем Дзюба вчера играл в своем стиле. Мне кажется, что у него все-таки неплохой уровень физической готовности. Сложно оценить, насколько его хватит, потому что полные сборы с командой он не проходил. Хорошо, что у него есть моменты - значит, он должен забивать. Если он улучшит КПД своих действий, то будет прежним Дзюбой.
34-летний Дзюба присоединился к "Локомотиву" только в зимнее трансферное окно. Первую часть текущего сезона нападающий провел в турецком "Адана Демирспор". За железнодорожников Дзюба дебютировал вчера, 22 февраля. Футболист вышел в стартовом составе своей новой команды в матче Кубка России со "Спартаком". Форвард отыграл весь матч, имел несколько возможностей, чтобы поразить ворота своей бывшей команды, однако не отметился ни одним результативным действием. "Локомотив" потерпел поражение 0:1.
Источник: "РИА Новости"
Семин: если Дзюба улучшит свой КПД, то станет прежним собой
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин оценил дебют в команде нападающего Артема Дзюбы.
ФК "Локомотив"