"Сейчас сколько людей стоят с бумажками, и никому все равно не нужны. И у нас, и в Европе. Я с ходу человек 30 назову тренеров, которые нигде не работают! Есть многие, которые никогда не играли нигде и пролезают везде, вот этому я удивляюсь, как Тедеско и другие. А потом меня и критикуют еще, порой думаешь: "Зачем столько играл в футбол?" - цитирует Мостового Vprognoze.
Напомним, Доменико Тедеско в начале февраля официально стал новым главным тренером сборной Бельгии. Ранее бельгийцев тренировал Роберто Мартинес, который покинул команду после ЧМ-2022 - там сборная Бельгии не вышла из группы. Последним местом работы Тедеско был "РБ Лейпциг", который уволил немецкого специалиста в сентябре прошлого года.
С 2019 по 2021-й годы Тедеско возглавлял "Спартак". Под его руководством красно-белые завоевали серебряные медали в сезоне 2020/21.
Мостовой: многие никогда не играли в футбол и везде пролезают, как Тедеско
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой порассуждал о том, что работу получают тренеры, которые не играли в футбол не профессиональном уровне.
Фото: Getty Images