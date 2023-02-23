"Игорь, на мой взгляд, лучший российский центральный защитник на сегодня. Какие-то клубы, понятно, проявляют к нему интерес. Но сам Игорь хочет остаться в ЦСКА, свое желание он обозначил. Дивеев нужен команде, хотим его сохранить. Но есть финансовая сторона вопроса, технические моменты. "Цель оправдывает средства, любой ценой решить задачу", — такой установки нет", - цитирует Бабаева Sport24.
Контракт Игоря Дивеева с ЦСКА истекает летом следующего года. В текущем сезоне защитник провел 12 матчей за "армейцев" в РПЛ и Кубке России, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Он получил серьезное повреждение в сентябрьском матче против "Торпедо" (0:1) и с тех пор восстанавливается от травмы.
Ранее сообщалось об интересе к Дивееву со стороны клубов итальянской Серии А. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего защитника в 6 млн евро.
Бабаев: хотим сохранить Дивеева, но есть финансовая сторона вопроса. Нет установки любой ценой решить задачу
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ситуации с продлением контракта Игоря Дивеева.
Фото: РПЛ