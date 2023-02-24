- Как поздравили Акинфеева с 350-й "сухой" игрой в карьере? Команда поаплодировала, все поздравили. Подарок? Подарок на футбольном поле — мы выиграли! – приводит комментарий Облякова "Чемпионат".
Вчера ЦСКА у себя дома в кубковом матче разгромно обыграл "Краснодар" (3:0). Данный результат позволил воспитаннику ЦСКА и капитану команды Игорю Акинфееву в 350-й раз оставить своими ворота без пропущенных голов. В этом сезоне экс-игрок сборной России провел 19 встреч за столичный коллектив, в которых пропустил 19 голов и 6 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Свой 351 "сухой" матч Акинфеев может провести уже через неделю, 28 февраля, в ответном поединке между ЦСКА и "Краснодаром". В РПЛ свой первый поединок "армейцы" проведут в гостях у "Сочи" в рамках 18 тура турнира.
Обляков: как поздравили Акинфеева с 350-й "сухой" игрой в карьере? Выиграли
Российский футболист ЦСКА Иван Обляков рассказал о том, как команда поздравила своего одноклубника Игоря Акинфеева с 350 матчем без пропущенных голов.
Фото: "Чемпионат"