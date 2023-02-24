"Остались ли у "Краснодара" шансы отыграться и напрямую выйти в полуфинал Кубка России? Скажу так: шансы всегда есть", - приводит слова Ахметова "РБ Спорт".
Напомним, в первом матче между соперниками, который проходил в Москве, "Краснодар" потерпел разгромное поражение от армейцев 0:3. Голами во встречи отметились защитник ЦСКА Мойзес, а также нападающие Федор Чалов и Антон Заболотный. Ответная встреча москвичей и краснодарцев запланирована на 28 февраля. Если "Краснодар" не сможет отыграться и одержать победу в двухматчевом противостоянии, то будет вынужден продолжать борьбу за Кубок России в Пути регионов с командами ФНЛ и клубами РПЛ, которые заняли третьи места в своих группах.
Ахметов: у "Краснодара" остаются шансы, чтобы отыграться у ЦСКА
Полузащитник "Краснодара" Ильзат Ахметов выразил уверенность в том, что его команде по силам отыграться у ЦСКА и выйти в полуфинал Кубка России.
РИА Новости