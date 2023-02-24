- Считаю, если ЦСКА продолжит играть так же, как с "Краснодаром", то вполне может побороться и за третье, и за второе место. Все реально с таким футболом. Все зависит от стабильности. Если армейцы смогут удержать такой уровень на дистанции, то окажутся в призовой тройке. А уже на следующий год надо ставить задачу только выиграть чемпионат.
Напомним, ЦСКА разгромил "Краснодар" в матче Кубка России 3:0. В РПЛ армейцы занимают пятую строчку в турнирной таблице, отставая от "Спартака", который идет вторым после 17 сыгранных матчей на семь очков. В активе бывшего клуба Газзаева 29 набранных баллов. В первом матче после зимней паузы в рамках чемпионата России ЦСКА сыграет с футбольным клубом "Сочи" на выезде 5 марта.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Газзаев: ЦСКА сможет побороться со "Спартаком" за второе место в этом сезоне, а в следующем выиграть чемпионат
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выразил уверенность, что армейцы смогут навязать борьбу "Спартак" за второе место в этом сезоне.
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