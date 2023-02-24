- Гол в ворота "Краснодара" даст Заболотному психологический толчок. Антон приносил раньше пользу, он мощный форвард, который нужен команде в определенных играх. Побороться, принять, движение в штрафной навести — такой нападающий нужен. Антон качественный нападающий, не понимаю, почему про него многие плохо говорят.
Отметим, что забив в матче Кубка России с "Краснодаром" (3:0), 31-летний Заболотный прервал свою затяжную безголевую серию, которая длилась еще с прошлого года. Всего в 15 матчах за ЦСКА в текущем сезоне российский нападающий сумел отметиться одним голом и одной результативной передачей. Контракт футболиста с армейцами действует до июня 2024 года. Заболотный становился чемпионом России с "Зенитом" в 2019 году.
Источник: Metaratings
Кузнецов: Заболотный нужен ЦСКА. Не понимаю, почему про него плохо говорят
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов выразил уверенность в том, что нападающий команды Антон Заболотный еще способен приносить пользу клубу.
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