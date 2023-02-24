"Меня часто спрашивали: "Дзюба к вам или нет?" Когда игрок такого уровня свободен, конечно, начнёшь обсуждать возможность его приглашения в "Ференцварош", что мы и делали. Но у нас было уже занято место, да и денег лишних не было", - цитирует Черчесова "Чемпионат".
Напомним, Артем Дзюба в начале февраля стал игроком "Локомотива". Он подписал с "железнодорожниками" контракт до конца текущего сезона. Форвард дебютировал за новую команду в матче со "Спартаком" (0:1) в четвертьфинале Кубка России.
"Ференцварош" лидирует в чемпионате Венгрии после 20 туров. Команда Станислава Черчесова оторвалась от ближайшего преследователя на 14 очков. Кроме того, "Ференцварош" вышел в 1/8 Лиги Европы, где сыграет с "Байером".
Черчесов: меня часто спрашивали о Дзюбе, но у нас уже было занято место, да и денег лишних не было
Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов объяснил, почему венгерский клуб не боролся за Артема Дзюбу.
Фото: РФС