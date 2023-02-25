- Поведение, унижающее человеческое достоинство, никогда не приветствуется в цивилизованном обществе. Над корпоративной культурой клубов стоит поработать, - приводит комментарий Терюшкова Sport24.
Сегодня "Волга" в Ульяновске принимала действующего чемпиона России "Зенит" в рамках Кубка России (0:3). Волжане пропустили три безответных мяча. Голы петербуржской команды на счету россиян Зелимхана Бакаева и Ивана Сергеева, а также колумбийца Матео Кассьерры. Во встрече принимал участие центральный хавбек из Бразилии Вендел, который сумел отличиться результативным пасом на Бакаева. На 90-й минуте наставник коллектива из Санкт-Петербурга Сергей Семак принял решение заменить Вендела. Во время того, как бразилец покидал поле с трибуны стадиона хозяев на поле выкинули банан. Сегодня стало известно,, что данный эпизод занесен в протокол игры, а КДК принял решение рассмотреть его за своем заседании.
Депутат ГД РФ Терюшков - о брошенном банане в Вендела: над корпоративной культурой клубов стоит поработать
Депутат Государственной Думы РФ Роман Терюшков поделился мнением об эпизоде, произошедшем в матче Кубка России между "Волгой" из Ульяновска и "Зенитом" (0:3), в ходе которого в игрока петербуржцев Вендела был кинут банан.
Фото: РИА Новости