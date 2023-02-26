- Хотел бы в сборной России подкрепление в виде Малкома и Клаудиньо? Я в клубе от них устал, если еще и в сборной их видеть, то вообще. Если серьезно, то хорошее усиление, просто пока не понимаю зачем, - приводит слова Мостового ТАСС.
Российский нападающий Андрей Мостовой играет в "Зените" вместе с Малкомом с 2020 года и с Клаудиньо с 2021 года. Отметим, что уроженцы Бразилии, недавно получившие российский паспорт, являются конкурентами россиянина по позиции. Мостовой в этом сезоне провел 24 встречи за петербуржцев, в которых сумел отметиться 6 голами и 2 ассистами. Его одноклубник атакующий полузащитник Клаудиньо набрал 3+8 по системе гол плюс пас в 19 играх. Еще один нападающий Малком является лучшим голеадором коллектива из Санкт-Петербурга. А активе экс-футболиста Барселоны 15 голов и 7 результативных пасов в 23 поединках за "Зенит".
Ан. Мостовой - о Малкоме и Клаудиньо в сборной России: я в клубе от них устал, если еще и в сборной их видеть, то вообще
Российский футболист "Зенита" Андрей Мостовой высказался по поводу возможной игры новых граждан РФ Малкома и Клаудиньо в сборной России.
Фото: РИА Новости