- Бросить банан на поле мог только больной на голову человек, расист. К сожалению, такие люди все еще продолжают ходить на футбол. Надо серьезно наказать нарушителя, чтобы ни у кого больше не было мысли проявлять свое невежество подобным образом. Позор.
Напомним, в конце проходившего вчера матча Пути регионов Кубка России между "Волгой" и "Зенитом" в Ульяновске (0:3) один из болельщиков на трибунах бросил предмет, похожий на банан, в бразильского полузащитника петербуржцев Вендела. Сам футболист призвал наказать нарушителя, опубликовав соответствующий пост в своих социальных сетях. Большинство официальных лиц и организаций, связанных с проведением матча, выступили с осуждением произошедшего.
Источник: "РБ Спорт"
Смородская: бросить банан в Вендела мог только больной на голову человек, расист. Позор
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская резко осудила инцидент в матче Кубка России между "Волгой" и "Зенитом" в Ульяновске.
ФК "Локомотив"