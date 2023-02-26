- Это работа игроков. На каждый матч они должны выходить мотивированными, иначе не покажут свой уровень игры. Они давно не играли международные матчи. К тому же Иран – это команда с достаточно серьезной квалификацией, она была на чемпионате мира. Я не вижу сложностей в настрое игроков.
Напомним, сегодня, 26 февраля в Российском футбольном союзе (РФС) сообщили об организации товарищеского матча сборной России с национальной командой Ирана. Встреча запланирована на 23 марта. Контрольный матч должен пройти в Тегеране, столице Ирана. Отметим, что данная игра станет для сборной России первой после товарищеских матчей с Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном осенью 2022 года. Российская национальная команда так же, как и российские клубы, по-прежнему отстранены от участия в официальных международных матчах решением ФИФА и УЕФА.
Источник: Metaratings
Семин - о матче России и Ирана: игроки на каждый матч должны выходить мотивированными. Это их работа, проблем с настроем не будет
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о предстоящем товарищеском матче сборных России и Ирана.
ТАСС