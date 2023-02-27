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Нагорных: "Локомотив", скорее всего, будет обращаться в судейский комитет по игре со "Спартаком"

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Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных заявил, что клуб обратиться в судейский комитет РФС из-за судейства в матче Кубка России со "Спартаком".
"СЭ"
- У нас есть органы в РФС, которые должны разбирать судейство после матча. У нас есть вопросы. "Локомотив", скорее всего, будет обращаться в судейский комитет. Нам нужно разобраться, в какую игру мы играем. В борьбу, или футбол.

"Локомотив" потерпел поражение в обеих встречах четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России со "Спартаком". В первом матче на своем поле железнодорожники уступили 0:1, во втором, который был омрачен несколькими спорными судейскими решениями, подопечные Михаила Галактионова проиграли 2:4. "Локомотив" вылетел в розыгрыш Пути регионов Кубка России, "Спартак" вышел в полуфинал Пути РПЛ.

Источник: "Матч ТВ"


Кубок России Нагорных Локомотив Спартак
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