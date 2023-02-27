"Я очень рада, что каждый игрок раскрепощается при Абаскале, при этом растет общее командное мастерство. Могу с уверенностью сказать, что Гильермо выполнил все свои обещания – этот "Спартак" Абаскаля стал настоящим тактическим хамелеоном! Каким будет в следующей игре сложно предугадать", – приводит слова Салиховой Metaratings.
Испанец Гильермо Абаскаль возглавил московский "Спартак" летом 2022 года. Под его руководством красно-белые выиграли группу Кубка России с самарскими "Крыльями Советов", санкт-петербургским "Зенитом" и воронежским "Факелом", после чего в четвертьфинале Пути РПЛ турнира в двухматчевой противостоянии одолели московский "Локомотив" со счетом 5:2 по сумме двух игр. В РПЛ "Спартак" занимает вторую строчку в турнирной таблице, уступая лидирующему "Зениту" шесть очков и имея в своем активе 36 набранных баллов.
Салихова: Абаскаль выполнил свои обещания - его "Спартак" стал настоящим тактическим хамелеоном!
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, оценила прогресс красно-белых при главном тренере Гильермо Абаскале.
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