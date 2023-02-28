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Агент Агузаров: Широков - одна из самых конченных личностей, которых я встречал в футболе

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Российский агент Алан Агузаров высказался по поводу бывшего российского футболиста Романа Широкова.
Фото: РФС
- Широков - одна из самых конченных личностей, которых я встречал в футболе. Вел с ним переговоры по продлению Ташаева. Мы встретились с Широковым, достаточно хорошо поговорили. Потом созваниваемся, озвучиваю ему условия, которые хочу видеть. На что он мне говорит: «Забери свое говно и катись из клуба». Звоню ему, он не берет. Я пишу: «Слышь, ******, подними трубку, пожалуйста». Человек просто ушел со связи. Как выстраивать отношения с человеком, который называет твоих футболистов говном? – приводит мнение Агузаров ютуб-канал "Это футбол, брат"!

41-летний бывший футболист сборной России Роман Широков с июня 2018 по июля 2019 года трудился на посту спортивного директора "Динамо". В тот момент за столичный коллектив выступал их воспитанник Александр Ташаев, сыгравший за свой родной клуб 83 поединка, в которых он сумел отметиться 11 голами и 17 голевыми передачами. Летом 2018 года россиянин сменил "Динамо" на "Спартак", в котором ему так и не удалось закрепиться. В 22 матчах за красно-белых Александр оформил всего 2 ассиста. Всего на счету Ташаева 238 игр, в которых россиянин набрал 38+25 по системе гол плюс пас. В данный момент футболист находится без клуба, так как расторг контракт с "Аланией", в которой начинал текущий сезон. Роман Широков в апреле 2019 года покинул оставил пост спортдиректора "Динамо" в связи истечением контракта.


Широков Агузаров Ташаев
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