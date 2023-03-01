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Садыгов – о возможном переходе Зе Луиша в "Химки": впервые слышу. У нас все нормально

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Главный спонсор "Химок" Туфан Садыгов опроверг слухи о том, что экс-форвард "Спартака" Зе Луиш согласовал контракт с подмосковным клубом.
Фото: ФК "Спартак"
– Впервые от вас слышу. У "Химок" все нормально, они неплохо укомплектовались, – цитирует Садыгова "Матч ТВ".

Ранее журналист Иван Карпов написал, что бывший форвард московского "Спартака" Зе Луиш может стать игроком подмосковных "Химок". По его информации, стороны уже согласовали контракт. Он не стал раскрывать продолжительность контракта и финансовые условия сделки. Ранее от услуг 32-летнего кабовердца отказался московский ЦСКА.

Помимо "Спартака", Зе Луиш выступал в чемпионате России за столичный "Локомотив". Последним клубом ветерана был турецкий "Хатайспор", который принял решение выйти из состава участников национального чемпионата из-за последствий разрушительного землетрясения. Вслед за "Хатайспором" по тем же причинам снялся и "Газиантеп".


Химки Садыгов
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