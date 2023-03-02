- "Зенит" легко пройдет "Динамо" в Кубке России и в финале сыграет со "Спартаком". На данный момент у петербуржцев безупречная игровая форма. – приводит мнение Петржелы Metaratings.ru.
Сегодня в ходе жеребьевки "Зениту" досталось "Динамо". Команда Сергея Семака не проигрывает москвичам уже 4 поединка. На счету петербуржцев 3 победы (3:1, 4:1 и 2:0), а также одна ничья (1:1). Команда Славиши Йокановича начинала плей-офф в верхней сетки, но не смогла справиться с "Крыльями Советов" (1:2 и 1:1). В этом сезоне "Зенит" и "Динамо" уже играли между собой. Победу в матче праздновал коллектив из Санкт-Петербурга благодаря точным ударам Андрея Мостового и Густаво Мантуана. Встреча пройдет на "Газпром Арене".
Петржела: "Зенит" легко пройдет "Динамо" в Кубке России и в финале сыграет со "Спартаком"
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела высказался по поводу перспектив петербуржского клуба в Кубке России.
Фото: ФК "Зенит"