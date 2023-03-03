"Жеребьевкой довольны. Как можно не радоваться "Спартаку"? Будет полный стадион болельщиков. Играть с лучшими всегда приятно. Боимся ли мы красно-белых? Никого не боимся. Сейчас "Урал" в отличной форме, пусть они боятся. Думаю, борьба за выход в финал выйдет что надо", - цитирует Иванова "РБ Спорт".
По итогам жеребьевки, которая состоялась вчера, 2 марта, соперником "Урала" по 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России станет столичный "Спартак". Первая встреча двухматчевого противостояния состоится в один из дней с 14 по 16 марта в Москве, ответный - с 4 по 6 апреля в Екатеринбурге. Победитель этой пары выйдет в финал верхней сетки плей-офф, проигравший отправится в сетку Пути регионов.
Иванов - о жеребьевке Кубка России: не боимся "Спартак". Сейчас "Урал" в отличной форме, пусть они боятся
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал итоги жеребьевки Кубка России, которая свела его команду с московским "Спартаком".
Фото: Чемпионат.com