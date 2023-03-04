- Сюрприз может преподнести "Зенит" сам себе, если проиграет три игры подряд. У них со "Спартаком" ещё игра, в ней и решится судьба чемпионства. Но "Зенит" своё не отпустит.
Перед стартом 18-го тура Российской Премьер-Лиги в турнирной таблице чемпионата России с 42 набранными очками лидирует санкт-петербургский "Зенит". "Спартак" расположился на втором месте, отставая от сине-бело-голубых на шесть очков. Очный матч между петербуржцами и москвичами пройдет в начале мая в Санкт-Петербурге.
Источник: Metaratings
Канчельскис: судьба чемпионства в РПЛ решится в матче "Зенита" и "Спартака", но петербуржцы свое не отпустят
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис заявил, что судьба чемпионства в РПЛ определится в очном матче "Зенита" и "Спартака".
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