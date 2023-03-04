Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Спартак
14:00
УралНе начат
П1 1.75X 3.95П2 4.7
Ахмат
16:30
ОренбургНе начат
П1 2.36X 3.55П2 2.95
Зенит
16:30
Нижний НовгородНе начат
П1 1.2X 6.8П2 16
Ростов
19:30
ЛокомотивНе начат
П1 2.41X 3.25П2 3.35

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
15:30
Ньюкасл ЮнайтедНе начат
П1 1.54X 4.4П2 6
Вулверхэмптон
18:00
ТоттенхэмНе начат
П1 3.15X 3.25П2 2.42
Челси
18:00
ЛидсНе начат
П1 1.66X 3.95П2 5.4
Арсенал
18:00
БорнмутНе начат
П1 1.25X 6.4П2 12
Брайтон
18:00
Вест ХэмНе начат
П1 1.73X 3.85П2 4.9
Астон Вилла
18:00
Кристал ПэласНе начат
П1 2.12X 3.3П2 3.75
Саутгемптон
20:30
Лестер СитиНе начат
П1 2.7X 3.35П2 2.7

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
16:00
ЖиронаНе начат
П1 2.85X 3П2 2.85
Альмерия
18:15
ВильярреалНе начат
П1 3.2X 3.45П2 2.29
Мальорка
20:30
ЭльчеНе начат
П1 1.69X 3.5П2 6.2
Атлетико
23:00
СевильяНе начат
П1 1.71X 3.7П2 5.4

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монца
17:00
ЭмполиНе начат
П1 2.12X 3.35П2 3.75
Аталанта
20:00
УдинезеНе начат
П1 1.77X 3.9П2 4.6
Фиорентина
22:45
МиланНе начат
П1 2.8X 3.3П2 2.8

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Майнц
17:30
ХоффенхаймНе начат
П1 1.93X 3.75П2 3.9
Бохум
17:30
Шальке-04Не начат
П1 2.6X 3.25П2 2.9
Боруссия М
17:30
ФрайбургНе начат
П1 2.6X 3.5П2 2.7
Аугсбург
17:30
ВердерНе начат
П1 2.43X 3.5П2 2.9
Унион
17:30
КельнНе начат
П1 2X 3.3П2 4.3
Штутгарт
20:30
БаварияНе начат
П1 5.8X 4.6П2 1.54

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ланс
19:00
ЛилльНе начат
П1 2.55X 3.3П2 2.9
ПСЖ
23:00
НантНе начат
П1 1.3X 6П2 9.8
Реклама лига ставок Сделать ставку

Канчельскис: судьба чемпионства в РПЛ решится в матче "Зенита" и "Спартака", но петербуржцы свое не отпустят

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис заявил, что судьба чемпионства в РПЛ определится в очном матче "Зенита" и "Спартака".
Globall Look Press
- Сюрприз может преподнести "Зенит" сам себе, если проиграет три игры подряд. У них со "Спартаком" ещё игра, в ней и решится судьба чемпионства. Но "Зенит" своё не отпустит.

Перед стартом 18-го тура Российской Премьер-Лиги в турнирной таблице чемпионата России с 42 набранными очками лидирует санкт-петербургский "Зенит". "Спартак" расположился на втором месте, отставая от сине-бело-голубых на шесть очков. Очный матч между петербуржцами и москвичами пройдет в начале мая в Санкт-Петербурге.

Источник: Metaratings


Канчельскис Зенит Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Спортдиректор "Лацио": Миранчук пока не заслужил получить награду лучшего игрока Серии А
Украинский клуб "Карпаты" прекратил сотрудничество с испанским брендом Joma из-за его отношений с Россией 5
Дуарте и Промес – в основе "Спартака" на матч против "Урала"
Оздоев - в основе "Фатих Карагюмрюк" на матч 24-го тура турецкой Суперлиги против "Сивасспора"
Metaratings: у "Спартака" есть право разорвать контракт с Промесом, если суд признает его виновным 5
Результаты конкурса прогнозов авторов и читателей Rusfootball по итогам 17 туров РПЛ 3
Ломаев: если бы лидеры не уходили "Крылья Советов" боролись бы за четверку
Корнаухов: вопросы к Дзюбе лишь в плане физической готовности, все остальное — топ-уровень 1
Ловчев: чемпион - "Зенит". В тройке будут "Спартак" и ЦСКА. Лучшим бомбардиром станет Промес 2
Арендованный у "Локомотива" Педриньо попросил отстранить его от матчей "Сан-Паулу" из-за обвинений в домашнем насилии 1
Роналду - о победе "Аль-Насра" на последних минутах: всегда верьте до конца! Вперёд!
Агент Вендела - о брошенном в игрока банане: важно показать тупому меньшинству, что такие действия не могут победить 1
Агент Лахтер: Галактионов вылетит с "Локомотивом". И это будет его последняя большая команда 5
La Vanguardia: Месси не устроила заработная плата, предложенная "ПСЖ" по новому контракту
Караваев: вторая звезда - мотивация для "Зенита". Взять десятое чемпионство престижно, и мы к нему очень стремимся