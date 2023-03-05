- Зол ли я на судью? Да, и это нормально. Но что тут поделаешь. Нельзя ничего сделать. Прошлое не изменить. Важно, что будет в будущем, - приводит мнение Николсона "СЭ".
Вчера "Спартак" в Москве не сумел обыграть "Урал", находящийся на 10-м месте в таблице. Команды дважды поразили ворота друг друга. На 86-й минуте российский форвард Александр Соболев, который вышел на замену, отправил в сетку ворот екатеринбуржцев 3-й гол. Но судья из Дмитрова Виталий Мешков не засчитал его, так как арбитру показалось, что ранее при столкновении голкипера гостей Ильи Помазуна с игроками был фол со стороны спартаковцев. Из-за того, что рефери дал свисток до удара Соболева ВАР не мог изменить его решение.
Николсон: зол ли я на судью? Да, и это нормально
Ямайский футболист "Спартака" Шамар Николсон высказался по поводу судейства в матче 18-го тура против "Урала" (2:2).
Фото: "СЭ"