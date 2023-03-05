- Кубок России — такое соревнование, где можно со всеми бороться, и мы сейчас показываем, что с каждой командой можем играть, отбирать у них очки. В том числе в матче 18 тура РПЛ "Урал" доказал, что сможет достойно бороться со "Спартаком" за выход в финал Кубка, - приводит мнение Иванова "РБ Спорт".
Вчера "Урал" в гостях сумел не проиграть "Спартаку", находящемуся на 2-й строчке в таблице. Екатеринбуржцы дважды вели в счете, но не смогли удержать свое преимущество. Голами у "шмелей" отметились голландец Рай Влут и румынский хавбек Эрик Бикфалви. Отметим, что в первом круге "Урал" у себя дома уступил столичному коллективу (0:2). В последних 10 поединках между "Уралом" и "Спартаком" черно-оранжевые одержали всего 2 победы при 5 поражениях. Еще 3 игры закончились с ничейным счетом. Следующий раз коллективы встретятся уже в рамках полуфинала верхней сетки Кубка России. "Урал" Виктора Гончаренко после 18 сыгранных туров имеет в своем активе 22 балла и по-прежнему находится на 10-й строчке.
Григорий Иванов: "Урал" доказал, что сможет достойно бороться со "Спартаком" за выход в финал Кубка
Президент "Урала" Григорий Иванов поделился мыслями по поводу противостояния против "Спартака" в Кубке России.
Фото: РИА Новости