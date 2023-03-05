Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Динамо
1 - 0 1 0
Крылья СоветовЗавершен
Краснодар
2 - 2 2 2
Торпедо2 тайм
П1 4.1X 1.35П2 11
Сочи
19:30
ЦСКАНе начат
П1 2.8X 3.6П2 2.6

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Уфа
4 - 1 4 1
ВелесЗавершен
Енисей
2 - 1 2 1
ВолгарьЗавершен
Акрон
0 - 0 0 0
Краснодар-2Завершен
Родина
2 - 1 2 1
ШинникЗавершен
Динамо Мх
0 - 0 0 0
Арсенал ТулаЗавершен
Нефтехимик
0 - 0 0 0
АланияПерерыв
П1 3.22X 2.57П2 2.57

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем
1 - 2 1 2
Эвертон2 тайм
П1 17.5X 4.3П2 1.31
Ливерпуль
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 2.5X 3.65П2 2.85

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вальядолид
2 - 1 2 1
ЭспаньолЗавершен
Барселона
0 - 0 0 0
Валенсия1 тайм
П1 1.39X 4.7П2 8.6
Райо Вальекано
20:30
АтлетикНе начат
П1 2.9X 3.05П2 2.7
Бетис
23:00
Реал МадридНе начат
П1 4.5X 3.95П2 1.84

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Специя
0 - 0 0 0
ВеронаЗавершен
Сампдория
0 - 0 0 0
СалернитанаПерерыв
П1 3.8X 1.78П2 4.5
Интер
20:00
ЛеччеНе начат
П1 1.37X 5П2 9
Рома
22:45
ЮвентусНе начат
П1 2.7X 3П2 3.15

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Байер
2 - 0 2 0
ГертаПерерыв
П1 1.02X 18П2 110
Вольфсбург
19:30
АйнтрахтНе начат
П1 2.65X 3.4П2 2.7

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Труа
2 - 2 2 2
МонакоЗавершен
Монпелье
4 - 0 4 0
Анже2 тайм
Реймс
0 - 0 0 0
Аяччо2 тайм
П1 2.24X 1.97П2 11
Страсбур
0 - 1 0 1
БрестПерерыв
П1 11.5X 3.6П2 1.46
Тулуза
0 - 0 0 0
Клермон2 тайм
П1 2.62X 1.92П2 6.8
Лион
19:05
ЛорьянНе начат
П1 1.65X 4.2П2 5
Ренн
22:45
МарсельНе начат
П1 3X 3.35П2 2.45
Реклама лига ставок Сделать ставку

Григорий Иванов: "Урал" доказал, что сможет достойно бороться со "Спартаком" за выход в финал Кубка

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Президент "Урала" Григорий Иванов поделился мыслями по поводу противостояния против "Спартака" в Кубке России.
Фото: РИА Новости
- Кубок России — такое соревнование, где можно со всеми бороться, и мы сейчас показываем, что с каждой командой можем играть, отбирать у них очки. В том числе в матче 18 тура РПЛ "Урал" доказал, что сможет достойно бороться со "Спартаком" за выход в финал Кубка, - приводит мнение Иванова "РБ Спорт".

Вчера "Урал" в гостях сумел не проиграть "Спартаку", находящемуся на 2-й строчке в таблице. Екатеринбуржцы дважды вели в счете, но не смогли удержать свое преимущество. Голами у "шмелей" отметились голландец Рай Влут и румынский хавбек Эрик Бикфалви. Отметим, что в первом круге "Урал" у себя дома уступил столичному коллективу (0:2). В последних 10 поединках между "Уралом" и "Спартаком" черно-оранжевые одержали всего 2 победы при 5 поражениях. Еще 3 игры закончились с ничейным счетом. Следующий раз коллективы встретятся уже в рамках полуфинала верхней сетки Кубка России. "Урал" Виктора Гончаренко после 18 сыгранных туров имеет в своем активе 22 балла и по-прежнему находится на 10-й строчке.


Иванов Г Спартак Урал
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
19-летний Носков дебютирует за ЦСКА в матче с "Сочи". Стартовые составы на игру 18-го тура
Камоцци: если не можете дома выиграть у "Урала", вы не должны винить арбитров
Тульский "Арсенал" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" в дебютном матче Сторожука
Йоканович - о победе над "Крыльями": доволен результатом, но разочарован первым таймом
Быстров: не ожидал от Дзюбы — выходит пенсионер и разрывает "Ростов" 1
Агент Тюкавина: Костя как голеадор-киллер — выходит и делает свою работу 1
"Торпедо" забило в РПЛ впервые с октября 1
Дубль Тимошенко принес "Родине" победу над "Шинником"
Депутат Милонов: готовлю инициативу об отмене Fan ID. Он себя не оправдал 15
"Монако" на последних минутах упустил победу в матче с "Труа", занимающим предпоследнее место в Лиге 1
Осинькин: до второго отмененного гола у нас было преимущество, наши ошибки развернули игру 1
Быстров: Захарян был просто мертвый с "Крыльями". Не знаю, чем он занимался на предсезонке 2
Орлов: судьи помогли "Спартаку" с "Локомотивом", а с "Уралом" навредили, но они наиграли только на ничью 11
The Times: в АПЛ могут ввести лимит на легионеров
Игнатьев: Дзюба - топ? Вы же сами все видели, он - лучший бомбардир России