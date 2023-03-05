По сообщениям СМИ, депутат Госдумы Виталий Милонов разработал обращение к председателю правительства РФ Михаила Мишустина. В своем документе он просит отменить действие FAN ID:
- В последнее время в спортивном сообществе активно обсуждается проблема т.н. "Fan ID"... Прошу Вас рассмотреть возможность отмены действия системы "Fan ID", как минимум, до устранения острых противоречий и пробелов, возникших при ее внедрении, - говорится в обращении Виталия.
Напомним, что с 2023 года от болельщиков требуется сделать специальную карту для посещения всех стадионов, которые принимают матчи РПЛ. Фанаты практически всех клубов приняли решение бойкотировать игры до отмены данного закона. В 18-м туре был зафиксирован ряд антирекордов посещаемости. В частности, на матче "Спартак" – "Урал" (2:2), который проходил в Москве на "Открытие Арене", пришло всего 4500 зрителей. Такое маленькое количество болельщиков пришло впервые за 18 лет.
Самым посещаемым матче 18-го тура стал поединок на "Газпром Арене", где "Зенит" уверенно разобрался с "Пари НН" (3:0). На разгром нижегородцев пришло посмотреть 19705 зрителей. Самое большое падение посещаемости произошло у Динамо(падение практически на 80%) Ранее Милонов выдвинул мнение о том, что FAN ID не оправдал себя и его действие не привело к успеху.
Источник: РИА Новости
"РИА Новости": Депутат ГД РФ Милонов 6 марта направит обращение просьбой отменить Fan ID
Депутат Виталий Милонов подготовил обращение с целью отмены карты болельщика.
Фото: ТАСС