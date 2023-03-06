- Не хотим ли пригласить Ондуа? Знаем такого игрока, видел на чемпионате мира случай с бутсами. На данный момент команда укомплектована. Дальше — посмотрим, - приводит комментарий Кудряшова Sport24.
27-летний гражданин РФ Гаэль Ондуа, играющий на позиции опорного полузащитника, в своей колонке объявил, что больше не сыграет за свой нынешний клуб "Ганновер-96", цвета которого он защищал с лета 2021 года. Всего за коллектив из Германии Ондуа провел 32 встречи. На его счету нет результативных действий. Больше всего матчей у Гаэля сыграно в швейцарской суперлиге за клуб "Серветт" ( 54 игры, 3 гола + 3 ассиста). В РПЛ экс-игрок "Локомотива" и ЦСКА провел 25 поединков. Ранее сам Гаэль заявлял, что ему известно об интересе к нему клубом российского чемпионата.
Спортдиректор "Пари НН" Кудряшов: приглашение Ондуа? На данный момент команда укомплектована
Спортивный директор "Пари НН" Игорь Кудряшов высказался по поводу возможного приглашения в команду россиянина Гаэль Ондуа, выступающего за сборную Камеруна.
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