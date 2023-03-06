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Агент: выступление Марина за сборную России невозможно

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Агент коста-риканского футболиста "Оренбурга" Джимми Марина Луис Родригес Чавес высказался по поводу возможного выступления игрока за сборную России.
Фото: ФК "Оренбург"
- В случае с Джимми выступление за сборную России невозможно. Он уже провел несколько игр в составе сборной Коста-Рики. О желании игрока даже говорить бессмысленно, - приводит комментарий Чавеса Sport24.

Нападающий из Коста-Рики Джимми Марин, пополнивший состав "Оренбурга" летом 2022 года, в этом сезоне провел за команду 17 поединков. В активе коста-риканца в 6 точных попаданий и 5 ассистов. Футболист тратит на гол примерно 187 игровых минут. На счету Марина 1 гол в 10 встречах за национальную команду Коста-Рики. Контракт Джимми с "Оренбургом" рассчитан до конца июня 2024 года. В октябре Марину исполнится 26 лет. Команда Марцела Лички после 18 сыгранных туров набрала 25 баллов и располагается на 9-й строчке в таблице. В следующем матче коллектив сыграет в гостях против "Сочи".


Марин Оренбург Сборная России
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