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Евсеев: "Зенит" Рио-де-Жанейро" - какие проблемы? Раньше был "Зенит" Буэнос-Айрес"

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Главный тренер ярославского "Шинника" Вадим Евсеев прокомментировал ситуацию с легионерами в составе петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
- Медведев же давно сказал, что была поставлена задача завоевать вторую звезду. Все посмеялись - ну вот сейчас они... А что после этого будет - будет поставлена задача на третью звезду, или нет... Нравится ли мне история с "Зенитом" Рио-де-Жанейро"? А какие проблемы? Раньше был "Зенит" Буэнос-Айрес", - передает слова Евсеева "РБ Спорт".

"Зенит" из Санкт-Петербурга в текущем сезоне может стать чемпионом страны в десятый раз в своей истории, что даст клубу право разместить на своей эмблеме вторую чемпионскую звезду. В заявке сине-бело-голубых числится 7 легионеров из Бразилии, двое из которых - атакующие полузащитники Малком и Клаудиньо - уже получили российское гражданство.

Ранее экс-форвард команды Сергея Семака Артем Дзюба заявил, что клуб превращается из "Зенита" Санкт-Петербург" в "Зенит" Рио-де-Жанейро". Во второй половине прошлого десятилетия в составе сине-бело-голубых выступало большое количество аргентинских футболистов, одновременное число которых в заявке на сезон доходило до пяти.


Зенит Шинник Евсеев
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