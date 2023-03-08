"Один инсайдер говорит, что Дзюба будет получать 2,5 млн в месяц, другой - 4 млн в месяц. Кто ближе к истине? В данном случае истина посередине. Я повторюсь, переход Дзюбы - это вообще не про деньги. Зарплата Артема меньше, чем у 90% футболистов основной обоймы "Локомотива". Все остальное записано в бонусы за голы, за сохранение места в РПЛ и так далее", - приводит слова Ульянова "Матч ТВ".
Нападающий Артем Дзюба перешел в московский "Локомотив" зимой, подписав с "красно-зелеными" контракт до конца сезона. В субботу, 4 марта, в своем первом матче в РПЛ после возвращения в Россию он оформил хет-трик в составе "железнодорожников" в ворота "Ростова" (3:1). Теперь на счету экс-игрока "Зенита" и сборной России 151 гол в 391 матче в рамках российского первенства. Ранее российский форвард провел несколько месяцев в турецком клубе "Адана Демирспор". В ноябре он расторгнул контракт с турецким клубом по соглашению сторон.
Спортивный директор "Локомотива" Ульянов: зарплата Дзюбы меньше, чем у 90% игроков основы команды
Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов расрыл подробности контракта с нападающим Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Локомотив"