- Вот мы все время покупаем иностранцев, а зачем? Зачем мы тратим деньги на это? Сейчас вообще надо запретить покупать иностранцев. А деньги направлять на развитие детско-юношеского футбола, на строительство футбольных манежей, полноразмерных, для возможности полноценных тренировок зимой.
Напомним, в высшем дивизионе чемпионата России, Российской Премьер-Лиге, действует лимит на количество иностранных футболистов в заявке каждой команды на сезон. Сейчас клубы РПЛ не могут иметь в своем составе более 13 игроков, у которых нет гражданства Российской Федерации, а также не менее 12 футболистов, являющихся россиянами. На поле во время официального матча в рамках лиги за одну команде не может одновременно играть более восьми иностранцев.
Источник: "РБ Спорт"
Градиленко: мы все время покупаем иностранцев, а зачем? Надо деньги направлять на развитие детского футбола
Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Градиленко призвал запретить иностранных футболистов в российском футболе.
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