"Еще до опубликования списка нам звонили из РФС и сообщили, что планируют пригласить двух футболистов из "Ахмата", спрашивали нас про их физическую готовность. Но в итоге этих игроков в составе не оказалось. Почему? Это уже вопрос не ко мне. Речь про Ивана Олейникова и Лечи Садулаева? Да. Считаю ли я, что они заслуживают того, чтобы попасть в расширенный список? Это наше видение. Но последнее слово за тренером сборной. Что ж. Пусть ребята дальше доказывают, что достойны попадания в национальную команду", - цитирует Ташуева "СЭ".
Напомним, ранее тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на мартовский тренировочный сбор национальной команды. В списке из 41 фамилии не оказалось ни одного футболиста "Ахмата". В конце марта российская национальная команда проведет два товарищеских матча со сборными, выступающими в Азиатской футбольной конфедерации. 23 марта подопечные Валерия Карпина встретятся в Тегеране с национальной командой Ирана. 26 марта на стадионе в Санкт-Петербурге должна пройти контрольная игра сборной России со сборной Ирака.
"Ахмат" в рамках 18 тура РПЛ обыграл "Оренбург" и на данный момент занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующей тройки команду Ташуева отделяет всего 6 баллов.
Ташуев - об отсутствии в составе сборной России игроков "Ахмата": что ж, пусть ребята дальше доказывают, что достойны
Наставник "Ахмата" Сергей Ташуев рассказал, что с клубом связывались из РФС по поводу двух футболистов команды, однако в расширенном списке сборной России игроков не оказалось.
Фото: "Матч ТВ"