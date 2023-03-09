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Ташуев - об отсутствии в составе сборной России игроков "Ахмата": что ж, пусть ребята дальше доказывают, что достойны

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Наставник "Ахмата" Сергей Ташуев рассказал, что с клубом связывались из РФС по поводу двух футболистов команды, однако в расширенном списке сборной России игроков не оказалось.
Фото: "Матч ТВ"
"Еще до опубликования списка нам звонили из РФС и сообщили, что планируют пригласить двух футболистов из "Ахмата", спрашивали нас про их физическую готовность. Но в итоге этих игроков в составе не оказалось. Почему? Это уже вопрос не ко мне. Речь про Ивана Олейникова и Лечи Садулаева? Да. Считаю ли я, что они заслуживают того, чтобы попасть в расширенный список? Это наше видение. Но последнее слово за тренером сборной. Что ж. Пусть ребята дальше доказывают, что достойны попадания в национальную команду", - цитирует Ташуева "СЭ".

Напомним, ранее тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на мартовский тренировочный сбор национальной команды. В списке из 41 фамилии не оказалось ни одного футболиста "Ахмата". В конце марта российская национальная команда проведет два товарищеских матча со сборными, выступающими в Азиатской футбольной конфедерации. 23 марта подопечные Валерия Карпина встретятся в Тегеране с национальной командой Ирана. 26 марта на стадионе в Санкт-Петербурге должна пройти контрольная игра сборной России со сборной Ирака.

"Ахмат" в рамках 18 тура РПЛ обыграл "Оренбург" и на данный момент занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующей тройки команду Ташуева отделяет всего 6 баллов.


Ахмат Ташуев Сборная России Олейников Садулаев
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