- Как я отношусь к высказываниям Смородской в мой адрес? Я это не комментирую. Мне неинтересно об этом говорить, - приводит комментарий Семина "РБ Спорт".
75-летний российский специалист Юрий Семин является легендой "Локомотива". Со столичным коллективом россиянин три раза поднимал над головой чемпионский титул РПЛ, выигрывал 6 Кубков России и 3 Суперкубка России. Ольга Смородская работала президентом "Локомотива" в период с 2010 по 2016 годы. В 2010 году Семин являлся главным тренером команды, но через некоторое время покинул клуб из-за конфликта со Смородской. Вчера Ольга в интервью критически отозвалась о работе Семина, заявив, что футбол "Локомотива" в тот период не был привлекателен. Всего за карьеру Юрий провел 1100 поединков. В них он одержал 561 победу и проиграл 285 раз.
Семин: как я отношусь к высказываниям Смородской в мой адрес? Мне неинтересно об этом говорить
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на высказывания бывшего президента клуба Ольги Смородской.
Фото: ФК "Локомотив"