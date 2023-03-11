- Сильно расстроило поражение "Динамо". Абсолютно ничего не получалось, кроме Тюкавина и выделить некого. У "Краснодара" очень понравился Боржес - живой, наглый, настырный, резкий. Я не могу понять, почему в "Динамо" все бегают в одном темпе. Я не внутри команды, постоянно сравниваю "Динамо" Йокановича с "Динамо" Шварца. Тяжело смотреть, когда команда постоянно играет в одном темпе. Фомина вообще не видно - я не знаю, что с Даниилом случилось. Он совсем другой, не тот, что был при Шварце. Может быть, дорога тяжелая. Но это не то "Динамо", которое хотели бы видеть болельщики, - передает слова Орещука Metaratings.ru.
Матч 19 тура Российской премьер-лиги "Краснодар" - "Динамо" завершился победой хозяев поля со счетом 3:1. На 19 минуте счет открыл форвард бело-голубых Константин Тюкавин, который срезал головой в дальний угол подачу вингера Муми Нгамалё. На 24 минуте атакующий полузащитник "быков" Кади Боржес сравнял счет. На 58 минуте Нгамалё получил прямую красную карточку за грубое нарушение правил. Девятью минутами позже Кади Боржес вывел "Краснодар" вперед, в добавленное время полузащитник Никита Кривцов установил окончательный счет матча.
В турнирной таблице чемпионата России "Динамо" находится на четвертой позиции, набрав 32 очка в 19 турах.
"Краснодар" прервал 8-матчевую безвыигрышную серию против "Динамо"
Дьяков: "Динамо" займет в этом году пятое место, за медали вряд ли поборется
Орещук: это не то "Динамо", которое хотели бы видеть болельщики. Очень расстроило поражение от "Краснодара"
Экс-спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук прокомментировал поражение бело-голубых в выездной встрече 19 тура РПЛ с "Краснодаром" (1:3).
Фото: ФК "Динамо"