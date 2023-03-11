Орещук: это не то "Динамо", которое хотели бы видеть болельщики. Очень расстроило поражение от "Краснодара"

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Зенит
14:00
ХимкиНе начат
П1 1.08X 12П2 28
ЦСКА
16:30
Крылья СоветовНе начат
П1 1.76X 3.85П2 4.7
Ростов
19:30
Нижний НовгородНе начат
П1 1.98X 3.5П2 4

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Велес
14:00
НефтехимикНе начат
П1 3.2X 3.15П2 2.35
Рубин
15:00
Волга УлНе начат
П1 1.45X 4.4П2 7
Краснодар-2
15:00
БалтикаНе начат
П1 5.2X 3.7П2 1.68
Волгарь
15:00
УфаНе начат
П1 2.42X 3.25П2 2.95
Арсенал Тула
16:00
РодинаНе начат
П1 2.17X 3.3П2 3.35
СКА-Хабаровск
17:00
Динамо МхНе начат
П1 2.14X 3.25П2 3.5
Шинник
19:00
ЕнисейНе начат
П1 2.95X 3.25П2 2.44

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фулхэм
17:00
АрсеналНе начат
П1 6.4X 4.5П2 1.51
Вест Хэм
17:00
Астон ВиллаНе начат
П1 2.32X 3.2П2 3.35
Манчестер Юнайтед
17:00
СаутгемптонНе начат
П1 1.32X 5.6П2 9.6
Ньюкасл Юнайтед
19:30
ВулверхэмптонНе начат
П1 1.59X 3.95П2 6.2

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Мальорка
16:00
Реал СосьедадНе начат
П1 3.45X 2.85П2 2.49
Севилья
18:15
АльмерияНе начат
П1 1.76X 3.8П2 4.8
Вильярреал
20:30
БетисНе начат
П1 1.82X 3.8П2 4.4
Атлетик
23:00
БарселонаНе начат
П1 3.55X 3.4П2 2.26

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лечче
14:30
ТориноНе начат
П1 2.85X 2.95П2 2.85
Верона
17:00
МонцаНе начат
П1 2.65X 3.15П2 2.85
Кремонезе
17:00
ФиорентинаНе начат
П1 4.5X 3.7П2 1.83
Рома
20:00
СассуолоНе начат
П1 1.68X 3.85П2 5.4
Ювентус
22:45
СампдорияНе начат
П1 1.37X 4.7П2 10

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрайбург
17:30
ХоффенхаймНе начат
П1 1.96X 3.6П2 3.9
Вердер
19:30
БайерНе начат
П1 3.4X 3.6П2 2.13
Вольфсбург
21:30
УнионНе начат
П1 2.38X 3.2П2 3.25

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Клермон
15:00
ЛансНе начат
П1 4.9X 3.55П2 1.8
Нант
17:00
НиццаНе начат
П1 2.95X 3.15П2 2.6
Анже
17:00
ТулузаНе начат
П1 3.6X 3.65П2 2.04
Аяччо
17:00
МонпельеНе начат
П1 3.15X 3.15П2 2.47
Лорьян
17:00
ТруаНе начат
П1 1.85X 3.75П2 4.3
Монако
19:05
РеймсНе начат
П1 1.87X 3.75П2 4.2
Марсель
22:45
СтрасбурНе начат
П1 1.44X 4.8П2 7.4
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Орещук: это не то "Динамо", которое хотели бы видеть болельщики. Очень расстроило поражение от "Краснодара"

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Экс-спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук прокомментировал поражение бело-голубых в выездной встрече 19 тура РПЛ с "Краснодаром" (1:3).
Фото: ФК "Динамо"
- Сильно расстроило поражение "Динамо". Абсолютно ничего не получалось, кроме Тюкавина и выделить некого. У "Краснодара" очень понравился Боржес - живой, наглый, настырный, резкий. Я не могу понять, почему в "Динамо" все бегают в одном темпе. Я не внутри команды, постоянно сравниваю "Динамо" Йокановича с "Динамо" Шварца. Тяжело смотреть, когда команда постоянно играет в одном темпе. Фомина вообще не видно - я не знаю, что с Даниилом случилось. Он совсем другой, не тот, что был при Шварце. Может быть, дорога тяжелая. Но это не то "Динамо", которое хотели бы видеть болельщики, - передает слова Орещука Metaratings.ru.

Матч 19 тура Российской премьер-лиги "Краснодар" - "Динамо" завершился победой хозяев поля со счетом 3:1. На 19 минуте счет открыл форвард бело-голубых Константин Тюкавин, который срезал головой в дальний угол подачу вингера Муми Нгамалё. На 24 минуте атакующий полузащитник "быков" Кади Боржес сравнял счет. На 58 минуте Нгамалё получил прямую красную карточку за грубое нарушение правил. Девятью минутами позже Кади Боржес вывел "Краснодар" вперед, в добавленное время полузащитник Никита Кривцов установил окончательный счет матча.

В турнирной таблице чемпионата России "Динамо" находится на четвертой позиции, набрав 32 очка в 19 турах.

"Краснодар" прервал 8-матчевую безвыигрышную серию против "Динамо"

Дьяков: "Динамо" займет в этом году пятое место, за медали вряд ли поборется


Динамо Орещук
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