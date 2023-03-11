- Я был в "Химках" и могу представить, что такое могло произойти. Верю тому, что пишут в СМИ. Я был в "Химках", я знаю, как там бывает. Плюс-минус вот так и бывает. Какие-то постоянные интриги и такие нефутбольные моменты вокруг клуба, - передает слова Кухарчука "СЭ".
Ранее появилась информация о конфликте, произошедшем в расположении подмосковных "Химок" между главным тренером команды Спартаком Гогниевым и отстраненными от тренировочной работы с основным составом полузащитником Аязом Гулиевым и центральным защитником Дмитрием Тихим. По данным СМИ, тренер на повышенных тонах предъявил игрокам претензии за то, что они не успели закончить тренировку в тренажерном зале до прихода команды, между участниками инцидента произошла перепалка с применением нецензурной лексики и едва не дошло до драки.
Атакующий полузащитник Илья Кухарчук также был отстранен зимой от тренировок с основой "Химок", после чего расторг контракт с красно-черными и перешел в московское "Торпедо".
"РБ Спорт": "Химки" могут уволить Гогниева из-за конфликта с игроками, решение будет принято в течение дня
"Чемпионат": Гогниев чуть не подрался с Гулиевым и Тихим на тренировке "Химок"
Гулиев - об инциденте в расположении "Химок": драки с Гогниевым и близко не было. Выясняли организационные моменты
Гендиректор "Химок": не верьте слухам, Гогниев продолжает готовить команду к игре с "Зенитом"
Шишкин: таким командам, как "Химки", не место в РПЛ
Кухарчук - о конфликте Гогниева с игроками в "Химках": такое могло произойти. Я там был, знаю, как там бывает
Экс-полузащитник "Химок" Илья Кухарчук прокомментировал информацию о ссоре главного тренера красно-черных Спартака Гогниева с хавбеком Аязом Гулиевым и защитником Дмитрием Тихим.
Фото: ФК "Химки"