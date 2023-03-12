- Каковы шансы "Торпедо" остаться в РПЛ? Не уверен, не могу сказать. Считаю, что шансы есть. Исхожу из турнирной таблицы. В каком состоянии достался клуб? Я считаю, что лучше спрашивать у Ильи Леонидовича Геркуса. Он всё сказал, - приводит мнение Савина "РБ Спорт".
Вчера "Торпедо", возглавляемое Андреем Талалаевым, потерпело очередное поражение в РПЛ, уступив "Уралу" (0:1) у себя дома. Таким образом, за последние 7 матчей в российском первенстве у столичного коллектива 0 побед и всего 1 ничья в матче с "Краснодаром" (2:2). По итогам 19 встреч москвичи имеют в своем активе всего 7 очков и отстают от "Факела", находящегося на 14-й строчке(зона стыковых матчей) на 7 баллов. Следующий поединок автозаводцы проведут против "Пари НН" в Нижнем Новгороде.
Президент "Торпедо" Савин: шансы остаться есть. Исхожу из турнирной таблицы
Новый президент "Торпедо" Ярослав Савин поделился своей точкой зрения на турнирную ситуацию московского клуба.
Фото: ФК "Торпедо"