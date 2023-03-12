- Кади всегда очень быстро адаптируется. Уже чувствует себя в команде как дома. Он очень сильный футболист, но ему есть куда развиваться. Сейчас все его мысли только о результате "Краснодара" и собственном прогрессе. Он стремится быть лучшим игроком клуба, - приводит комментарий агента Sport24.
Атакующий хавбек из Бразилии Кади Боржес, пополнивший состав "Краснодара" зимой 2023 года, вчера в матче против "Динамо" (3:1) своим дублем принес победу южанам. Это первые голы бразильского новичка за "быков". Осеннюю часть сезона Кади проводил в азербайджанском "Карабахе", за который он сыграл в 31 поединке во всех турнирах. В них Боржес сумел отметиться 8 голами и 11 результативными пасами. Договор бразильца с Краснодар действует до конца июня 2026 года. В мае Кади исполнится 27 лет. На неделе южный коллектив встретится с "Ахматом". В 20-м туре российского первенства команда Владимира Ивича приедет в гости у "Локомотиву".
Агент: Кади Боржес стремится быть лучшим игроком "Краснодара"
Агент бразильского футболиста "Краснодара" Кади Боржеса Хелсио Алиск поделился мыслями по поводу игры футболиста.
Фото: ФК "Краснодар"