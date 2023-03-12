- Такой шанс есть, давайте подождем и посмотрим, что будет дальше, - приводит комментарий Гарсии "РБ Спорт".
Бразильский левый вингер Густаво Мантуан пополнил состав "Зенита" летом 2022 года на правах годичной аренды. С того момента бразилец провел за коллектив из Санкт-Петербурга 20 встреч, в которых ему удалось забить 4 гола и отметься 1 голевым пасом. Густаво не является игроком стартового состава и чаще появляется на поле, выходя на замену. На счету Мантуана 498 игровых минут. Тем не менее бразилец забил ряд важных голов за "Зенит". В 5-м туре он свои дальним ударом принес победу команде Сергея Семака над ЦСКА (2:1), а сегодня забил победный гол на 91-й минуте в матче с "Химками" (3:2).
Агент: есть шанс, что Мантуан останется в "Зените" на следующий сезон
Агент бразильского вингера "Зенита" Густаво Мантуана Луис Фернандо Гарсия высказался по поводу будущего игрока.
Фото: Чемпионат.com