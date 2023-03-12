- Малком оформил дубль. Мне кажется, бразилец может стать лучшим бомбардиром чемпионата. Шансов у него больше, чем у того же Промеса. Хотя бы потому, что Малкома чаще снабжают пасами, чем Промеса. При этом оба они — большие профессионалы и мастера для нашей лиги. Выделяются на фоне остальных, - приводит мнение Орлова "СЭ".
Сегодня Малком свои дублем помог "Зениту" переиграть "Химки" (3:2). Для новоиспеченного гражданина России это 2-й дубль подряд. В предыдущем туре экс-игрок "Барселоны" сумел отметиться двумя мячами в ворота "Пари НН". Эти 4 гола в первых двух поединках российского первенства весенней части сезона позволили Малкому с 16-ю мячами догнать голландского нападающего "Спартака" Квинси Промеса. Отметим, что зенитовец выше спартаковца в таблице по дополнительным показателям (число голов, забитых с пенальти). Малком тратит на гол примерно 103 игровые минуту. Промесу для того, чтобы забить гол необходимо на 1 минуту меньше. В следующим туре петербуржский коллектив приедет в гости к ЦСКА, а команда Гильермо Абаскаля встретится с "Оренбургом".
Орлов: у Малкома больше шансов стать лучшим бомбардиром РПЛ, чем у Промеса
Известный телекомментатор и журналист Геннадий Орлов поделился своей точкой зрения на гонку бомбардиров в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"