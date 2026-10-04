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"Бежит - и просто может под дых ударить", Дивеев - об экс-нападающем "Спартака"

Защитник "Зенита" Игорь Дивеев ответил на вопрос, кто был в его карьере самым неприятным нападающим.
Фото: ФК "Спартак"
"Самый такой противный был Луис Адриано. Человек бежит — и просто может под дых так ударить…

И после этого еще и что-то на португальском говорит. Хотя игрок очень сильный", - сказал Дивеев.

Луис Адриано перешел в московский "Спартак" в январе 2017 года, покинув в качестве свободного агента "Милан". Бразильский нападающий выступал в составе красно-белых до лета 2019-го.

За российскую команду форвард провел 79 матчей во всех турнирах, в которых отличился 25 забитыми голами и стал автором 15 голевых передач. Вместе со "Спартаком" футболист стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Источник: "Российская газета"

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