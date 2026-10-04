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Полузащитник сборную России вошел в топ-20 игроков по матчам за национальную команду

В топ-20 игроков по матчам за сборную России появилась новая фамилия.
Фото: РФС / Сборная России
Атакующий полузащитник Алексей Миранчук вошел в топ-20 игроков по матчам за сборную России, сообщает пресс-служба РФС.

Игра против Намибии стала для 30-летнего хавбека 55-й в футболке национальной команды. Миранчук вышел на поле с капитанской повязкой и провел на поле весь первый тайм.

Таким образом Миранчук делит 18-ю строчку исторического рейтинга с Алексеем Смертиным, Дмитрием Аленичевым и Юрием Никифоровым.

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