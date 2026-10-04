Атакующий полузащитник Алексей Миранчук вошел в топ-20 игроков по матчам за сборную России, сообщает пресс-служба РФС.
Игра против Намибии стала для 30-летнего хавбека 55-й в футболке национальной команды. Миранчук вышел на поле с капитанской повязкой и провел на поле весь первый тайм.
Таким образом Миранчук делит 18-ю строчку исторического рейтинга с Алексеем Смертиным, Дмитрием Аленичевым и Юрием Никифоровым.
Полузащитник сборную России вошел в топ-20 игроков по матчам за национальную команду
В топ-20 игроков по матчам за сборную России появилась новая фамилия.
Фото: РФС / Сборная России