Полузащитник сборную России вошел в топ-20 игроков по матчам за национальную команду

В топ-20 игроков по матчам за сборную России появилась новая фамилия.

Фото: РФС / Сборная России

Атакующий полузащитник Алексей Миранчук вошел в топ-20 игроков по матчам за сборную России, сообщает пресс-служба РФС.



Игра против Намибии стала для 30-летнего хавбека 55-й в футболке национальной команды. Миранчук вышел на поле с капитанской повязкой и провел на поле весь первый тайм.



Таким образом Миранчук делит 18-ю строчку исторического рейтинга с Алексеем Смертиным, Дмитрием Аленичевым и Юрием Никифоровым.