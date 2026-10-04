"Родина" опубликовала состав на контрольный матч против "Динамо"
Стал известен стартовый состав "Родины" на дерби с московским "Динамо".
Сегодня, 4 октября, состоится московское дерби в рамках контрольного матча между "Динамо" и "Родиной". Игра пройдет на клубной базе бело-голубых в Новогорске и начнется в 13:00 по местному времени.
"Родина" по итогам 9 стартовых туров РПЛ набрала 5 очков и находится в зоне прямого вылета, занимая предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Напомним, это дебютный сезон для клуба в высшем дивизионе.