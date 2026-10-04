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"Сочи" забил 7 безответных мячей в контрольном матче

"Сочи" разгромил в товарищеской игре "Висту" (7:0).
Фото: ФК "Сочи"
Сегодня, 4 октября, состоялся контрольный матч между "Сочи" и "Вистой" из Геленджика. Игра проходила на клубной базе сочинского клуба и завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 7:0.

По итогам 12 прошедших туров сочинцы набрали 23 очка и находятся на 4-й позиции в турнирной таблице Первой лиги, идя на сегодняшний день в зоне стыков. От второго места, дающего право на прямой выход в РПЛ, "барсы" отстают на два балла.

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