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"Динамо" одержало победу над "Родиной"

"Родина" уступила московскому "Динамо" в контрольном матче (2:3).
Фото: ФК "Динамо"
Завершился товарищеский матч, в котором встречались московские "Динамо" и "Родина". Игра проходила на клубной базе динамовцев в Новогорске и завершилась победой бело-голубых со счетом 3:2.

В составе хозяев поля забитыми голами отличились бразильский полузащитник Бителло, нападающий Иван Сергеев и хавбек Даниил Фомин, реализовавший пенальти. У гостей забили форвард Герман Онугха и вингер Брайан Мансилья.

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