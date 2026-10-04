Завершился товарищеский матч, в котором встречались московские "Динамо" и "Родина". Игра проходила на клубной базе динамовцев в Новогорске и завершилась победой бело-голубых со счетом 3:2.
В составе хозяев поля забитыми голами отличились бразильский полузащитник Бителло, нападающий Иван Сергеев и хавбек Даниил Фомин, реализовавший пенальти. У гостей забили форвард Герман Онугха и вингер Брайан Мансилья.
"Динамо" одержало победу над "Родиной"
"Родина" уступила московскому "Динамо" в контрольном матче (2:3).
Фото: ФК "Динамо"