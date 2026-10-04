Тюкавин: карьера Дзюбы - фантастика. Не знаю, получится ли у меня его догнать

- Не знаю точно, заявил ли Артем об этом официально. Но его карьера - фантастика. Я пересматривал статистику.
Не знаю, получится ли вообще у меня его догнать. Но сколько забил голов и отдал передач. Такой мастер, - приводит слова Тюкавина ТАСС.
Ранее Артем Дзюба заявил, что его профессиональная карьера подошла к концу, однако через несколько часов высказал другое мнение насчет своего будущего.
Напомним, что Артем Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны. По окончании прошлого сезона он покинул "Акрон" на правах свободного агента, за тольяттинский клуб форвард выступал с сентября 2024 года. Ранее нападающий был игроком петербургского "Зенита", столичный "Спартака" и "Локомотива", а также тульского "Арсенала" и "Томи". В Турции россиянин выступал за "Адана Демирспор".