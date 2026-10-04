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Карпин: в первом тайме Намибия играла хорошо, а во втором подустала

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему в первом тайме его команде удалось забить лишь один мяч.
Фото: Екатерина Мартынова, РФС
По словам Карпина, в первом тайме сборная Намибии играла хорошо, а после перерыва подустала.

- Дело не в том, что мы играли менее активно. Хочешь не хочешь, но уровень и состояние футболистов могут быть разными, как и состояние соперника.
В первом тайме Намибия играла хорошо, а во втором, думаю, немного подустала. Обороняться столько времени тяжело.

У нас при этом вышли свежие футболисты. Всё вместе и сыграло свою роль, - приводит слова Карпина РФС.

Вчера, 3 октября, национальная команда России одержала победу над сборной Намибии в товарищеском матче со счетом 6:0. Забитыми мячами отметились: Лечи Садулаев, Данил Пруцев, Константин Тюкавин, Максим Глушенков, Максим Петров (пенальти) и Камаижанда Ндисиро (автогол). Впервые в истории матч главной национальной команды России прошел на "Екатеринбург Арене".

На данный момент Россия занимает 35 место в рейтинге сборных ФИФА, Намибия располагается на 121 строчке в этом списке.

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